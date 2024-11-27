Путин: РФ поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ

В статье глава государства выразил надежду на скорое открытие трёх новых русскоязычных школ в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан. Путин также поблагодарил руководство Казахстана за внимательное отношение к русскому языку, подчеркнув, что особенно ценит личную роль президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в этом вопросе.