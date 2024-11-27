Путин: РФ поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия оказывает поддержку строительству новых русскоязычных школ в Казахстане и содействует улучшению качества образования на русском языке.
Об этом он написал в статье для газеты «Казахстанская правда» под названием «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее», опубликованной на сайте Кремля.
В статье глава государства выразил надежду на скорое открытие трёх новых русскоязычных школ в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан. Путин также поблагодарил руководство Казахстана за внимательное отношение к русскому языку, подчеркнув, что особенно ценит личную роль президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в этом вопросе.
Кроме того, российский лидер выразил признательность за инициативу создания Международной организации по русскому языку, которая будет способствовать его укреплению в качестве инструмента межгосударственного и межнационального общения.
Ранее российский лидер Владимир Путин пригласил президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на юбилейное празднование победы в Великой Отечественной войне.