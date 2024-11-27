Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане

Казахстанский лидер на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге в октябре 2022 года выступил с инициативой создать под эгидой содружества международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Тогда Владимир Путин поблагодарил за это Токаева, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет «делать все для скорейшего воплощения его в жизнь».