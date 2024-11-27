Токаев рассказал об отношении к русскому языку в Казахстане

«В Казахстане на языке Пушкина ведут обучение свыше 3,5 тысяч школ, вещают телеканалы и радиостанции, выходят газеты и журналы, практически во всех регионах радуют своих зрителей русские драматические театры», — написал Токаев.
Глава государства также отметил, что в российских учебных заведениях обучается около 60 тысяч казахстанских студентов. Планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений в Астане и представительство Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске, сообщил президент.
«Наша страна стала инициатором создания Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Организация будет заниматься развитием сотрудничества между странами содружества по вопросам поддержки и продвижения русского языка. Убежден, это будет способствовать укреплению дружбы, добрососедства, межэтнического согласия, взаимопонимания и доверия между нашими народами», — добавил Токаев.
На прошлой неделе парламент Казахстана одобрил законопроект «О ратификации договора об учреждении международной организации по русскому языку», цель организации — содействие развитию и популяризации русского языка как инструмента межгосударственного общения.
Казахстанский лидер на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге в октябре 2022 года выступил с инициативой создать под эгидой содружества международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Тогда Владимир Путин поблагодарил за это Токаева, отметив, что Россия поддерживает предложение и со своей стороны будет «делать все для скорейшего воплощения его в жизнь».
Позже главы стран СНГ на саммите в Астане одобрили инициативу главы Казахстана о создании под эгидой содружества международной организации по поддержке и продвижению русского языка и утвердили ее концепцию. Основной задачей организации стало сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств — участников СНГ.
Президент России Владимир Путин