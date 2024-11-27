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Байден объявил о перемирии между Израилем и Ливаном по предложению США

Соглашение вступит в силу утром в среду.

Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что перемирие между израильской стороной и Ливаном достигнуто по инициативе Соединённых Штатов.

«Я говорил с премьерами Израиля и Ливана. Я рад сообщить, что правительства приняли предложение США завершить разрушительный конфликт между Израилем и “Хезболлой”», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.

Напомним, в окружении избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа заявили, что именно он внёс вклад в достижение деэскалации.

В частности, будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц подчеркнул, что договорённость достигнута из-за победы республиканца на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля согласовал договорённость о прекращении огня с Ливаном. Соглашение вступит в силу в среду.

Байден Джо