Казахстан и Россия реализовали свыше 90 проектов, заявил Токаев

«Казахстан и Россия осуществляют масштабную совместную деятельность в энергетике, промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. На сегодняшний день реализовано свыше 90 проектов на сумму более 18 миллиардов долларов, еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения», — написал Токаев.
Лидер Казахстана отметил среди наиболее значимых проектов начало строительства трех ТЭЦ в республике, модернизацию Экибастузской ГРЭС, а также крупные инициативы по газификации ряда регионов и увеличению объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлениях.
«Последовательно увеличиваются и объемы взаимных инвестиций. В 2023 году российские компании инвестировали в Казахстан более 3 миллиардов долларов, Казахстан вложил в экономику России такую же сумму. Наши страны создают все необходимые условия для поддержки инвесторов, обеспечивая комфортную среду для ведения бизнеса», — подчеркнул Токаев.
Путин