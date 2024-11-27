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Гутерриш приветствовал прекращение огня между Израилем и Ливаном

Генсек ООН выразил надежду, что данная сделка «положит конец насилию».

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш прокомментировал договорённость о прекращении огня между Израилем и Ливаном, он выразил надежду, что данная сделка «положит конец насилию».

«Генеральный секретарь приветствует объявление о прекращении огня между Израилем и Ливаном. Он надеется, что это соглашение сможет положить конец насилию, разрушениям и страданиям, которые испытывают народы обеих стран», — заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Кроме того, Гутерриш подчеркнул, что Израилю и Ливану следует соблюдать и выполнять «все свои обязательства», взятые в соответствии с договорённостью.

Напомним, в Израиле заявили о договорённости с Ливаном о прекращении огня. Соглашение вступит в силу в среду.

Действующий американский лидер Джо Байден утверждает, что перемирие достигнуто по инициативе Соединённых Штатов.