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Новости о перемирии между Израилем и Ливаном заняли первые полосы СМИ

Зарубежные журналисты при этом акцентируют внимание исключительно на участии Белого дома в принятии договоренностей.

Источник: Аргументы и факты

Между властями Израиля и Ливаном достигнуто перемирие, обе страны объявили о прекращении боевых действий. Эта новость заняла первые полосы иностранных СМИ.

При этом главный акцент журналисты делают не на самом факте, а на участии администрации Соединенных Штатов в переговорном процессе. Они отдают все лавры действующему президенту Джо Байдену.

На первых полосах The Telegraph, The Washington Post и других СМИ можно заметить именно портрет американского лидера. Журналисты предпочли проиллюстрировать материал его лицом, а не изображением ливанских и израильских властей.

При этом в окружении избранного президента США Дональда Трампа заявили, что именно он внес вклад в достижение деэскалации. Республиканцы уверенны, что перемирия удалось достигнуть из-за победы политика на выборах.

Ранее сообщалось, что военно-политический кабинет Израиля согласовал договоренность о прекращении огня с Ливаном. Соглашение вступит в силу в среду в 11:00 по московскому времени.