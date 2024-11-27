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Путин: Россия и Казахстан активно формируют новый миропорядок

Страны взаимодействуют в рамках многосторонних организаций, в том числе в СНГ, ОДКБ и ШОС.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Казахстан идут в авангарде процессов по формированию справедливого многополярного миропорядка. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» для газеты «Казахстанская правда», которая была опубликована на сайте Кремля.

По словам политика, у двух стран наблюдаются схожие позиции. Они понимают, что международное право должно главенствовать в межгосударственных отношениях.

«Россия и Казахстан выступают со схожих позиций необходимости учета интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития», — указал Путин.

Он добавил, что государства взаимодействуют в рамках нескольких многосторонних организаций. Среди них СНГ, ОДКБ и ШОС.

В своем материале Путин также отметил, что Россия оказывает поддержку строительству новых русскоязычных школ в Казахстане. Москва содействует улучшению качества образования на русском языке.