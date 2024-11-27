Путин: Россия и Казахстан активно формируют новый миропорядок

Россия и Казахстан идут в авангарде процессов по формированию справедливого многополярного миропорядка. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» для газеты «Казахстанская правда», которая была опубликована на сайте Кремля.