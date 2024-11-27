Военно-политический кабинет Израиля утвердил план прекращения огня с «Хезболлой»

Израиль и «Хезболла» в последний раз вели крупную войну в 2006 году. Затем они соблюдали непростое перемирие, поскольку обе готовились к тому, что они считали неизбежным крупным конфликтом, отмечает The New York Times. «Хезболла» начала атаковать Израиль в октябре прошлого года после внезапного нападения ХАМАС на юг Израиля, в результате которого погибло около 1,2 тыс. человек и началась война в секторе Газа. Израиль ответил многократными бомбардировками Ливана и эвакуацией десятков тысяч израильских мирных жителей из приграничных поселений. Количество атак с обеих сторон медленно росло.