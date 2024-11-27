Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию РФ

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости как можно скорее создать в рамках НАТО эффективную систему сдерживания России, отметив, что Европа в одиночку не сможет справиться с этой задачей.
Такое мнение она выразила во время презентации своей книги «Свобода», трансляцию которой вела немецкая газета Zeit на своем YouTube-канале.
Меркель подчеркнула, что создание убедительной системы сдерживания возможно только в рамках сотрудничества с НАТО, так как Россия, являясь одной из крупнейших ядерных держав мира, сопоставима по своему потенциалу с Соединенными Штатами.
По ее словам, для достижения этой цели крайне важно совместное взаимодействие Европы и США. Однако, по мнению Меркель, приход Дональда Трампа к власти в США усложнил реализацию этой задачи. Она также отметила, что для Америки сотрудничество с Европой в условиях вызовов со стороны России и Китая должно быть стратегически важным.
Экс-канцлер обратила внимание на то, что тема сдерживания включает вопросы военных возможностей НАТО, необходимых для защиты в случае нападения на одну из стран альянса. Она добавила, что сдерживающие меры улучшились с 2014 года, упомянув вклад Германии в безопасность Литвы и патрулирование воздушного пространства стран Балтии. Однако, по ее мнению, этого недостаточно, поскольку темпы укрепления вооруженных сил альянса отставали от наращивания военного потенциала России.
Ранее Меркель сообщила, что начало вступления Украины в НАТО в 2008 году привело бы к военному конфликту с Россией еще раньше.