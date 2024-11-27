Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала создать в НАТО систему по сдерживанию РФ

По ее словам, для достижения этой цели крайне важно совместное взаимодействие Европы и США. Однако, по мнению Меркель, приход Дональда Трампа к власти в США усложнил реализацию этой задачи. Она также отметила, что для Америки сотрудничество с Европой в условиях вызовов со стороны России и Китая должно быть стратегически важным.