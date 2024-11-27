Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

Две недели назад Байден грубо ответил репортеру перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, пожелав журналистке быть аккуратней и не травмировать голову после ее вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Аналогичную «заботу» президент США проявил в мае, поинтересовавшись у журналиста, не падал ли тот на голову, после вопроса о том, готов ли Байден доработать второй срок, если победит на выборах.