Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

После выступления перед репортерами о достигнутой сделке о прекращении огня президент США ушел, оставив без ответа многочисленные вопросы, но не дойдя до двери Белого дома, он все-таки развернулся и ответил на два из них. Последний касался того, чем отличается нынешняя ситуация ото всех предыдущих.
«Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это очень разное», — сказал Байден.
Две недели назад Байден грубо ответил репортеру перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, пожелав журналистке быть аккуратней и не травмировать голову после ее вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Аналогичную «заботу» президент США проявил в мае, поинтересовавшись у журналиста, не падал ли тот на голову, после вопроса о том, готов ли Байден доработать второй срок, если победит на выборах.
После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2021 года Байден высказал критику в адрес журналистки, заявив, что она выбрала не ту работу из-за формулировки ее вопроса. Впрочем, позже он извинился. Извинениями закончился и эпизод, когда президент США назвал телекорреспондента «сукиным сыном».