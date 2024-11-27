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Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана.

Источник: AP 2024

После выступления перед репортерами о достигнутой сделке о прекращении огня президент США ушел, оставив без ответа многочисленные вопросы, но не дойдя до двери Белого дома, он все-таки развернулся и ответил на два из них. Последний касался того, чем отличается нынешняя ситуация ото всех предыдущих.

«Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это очень разное», — сказал Байден.

Две недели назад Байден грубо ответил репортеру перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, пожелав журналистке быть аккуратней и не травмировать голову после ее вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Аналогичную «заботу» президент США проявил в мае, поинтересовавшись у журналиста, не падал ли тот на голову, после вопроса о том, готов ли Байден доработать второй срок, если победит на выборах.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2021 года Байден высказал критику в адрес журналистки, заявив, что она выбрала не ту работу из-за формулировки ее вопроса. Впрочем, позже он извинился. Извинениями закончился и эпизод, когда президент США назвал телекорреспондента «сукиным сыном».

Байден Джо