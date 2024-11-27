Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск: пилотируемая авиация в войнах будущего будет быстро уничтожена

Будущие войны будут связаны с дронами и гиперзвуковыми ракетами.

Источник: Аргументы и факты

Илон Маск, американский миллиардер и основатель Tesla, SpaceX и других компаний, выразил мнение в социальной сети X*, что пилотируемая авиация не будет эффективной в конфликтах будущего.

Он отметил, что будущие войны будут в значительной степени зависеть от использования дронов и гиперзвуковых ракет, в результате чего истребители с пилотами будут уничтожены быстро.

Ранее Маск заявил, что американские истребители F-35 являются неудачными из-за завышенных требований к их созданию.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.