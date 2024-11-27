Маск: пилотируемая авиация в войнах будущего будет быстро уничтожена

Илон Маск, американский миллиардер и основатель Tesla, SpaceX и других компаний, выразил мнение в социальной сети X*, что пилотируемая авиация не будет эффективной в конфликтах будущего.
Он отметил, что будущие войны будут в значительной степени зависеть от использования дронов и гиперзвуковых ракет, в результате чего истребители с пилотами будут уничтожены быстро.
Ранее Маск заявил, что американские истребители F-35 являются неудачными из-за завышенных требований к их созданию.
* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.