Макгрегор отреагировал на слова телеведущего Горки о Путине

Горка попытался высказать свое мнение, «спрятав» его за мнение избранного американского лидера. Он заявил, что Трамп якобы заставит Путина пойти на переговоры фразой: «Либо переговоры будут сейчас, либо помощь, которую мы до сих пор оказывали Украине, будет выглядеть как пустяк».