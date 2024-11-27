Макгрегор отреагировал на слова телеведущего Горки о Путине

Медиаведущий и кандидат на должность советника в администрации Дональда Трампа Себастьян Горка нелестно высказался о российском лидере Владимире Путине. Его слова прокомментировал бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-канала Judging Freedom.
Горка попытался высказать свое мнение, «спрятав» его за мнение избранного американского лидера. Он заявил, что Трамп якобы заставит Путина пойти на переговоры фразой: «Либо переговоры будут сейчас, либо помощь, которую мы до сих пор оказывали Украине, будет выглядеть как пустяк».
Макгрегор посоветовал ведущему не путать «свои красноречивые речи с реальностью». Не нужно вводить в заблуждение зрителей, которые могут поверить, что его мысли действительно поддерживает Трамп.
«Большая часть сената живет на острове Эпштейна, поэтому воспринимать их всерьез, когда дело доходит до моральных устоев, очень сложно», — обратил внимание Макгрегор.
Он добавил, что в США модно переходить на личности. Однако этот метод можно назвать контрпродуктивным, который не способствует улучшению отношений.
Ранее американские СМИ вбрасывали информацию о том, что между президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом якобы состоялся телефонный разговор 7 ноября сразу после победы Трампа на выборах. В Кремле эту информацию опровергали, в Белом доме не подтверждали.