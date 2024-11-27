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Дубинский: Зеленский хочет сократить население до десяти миллионов человек

В Киеве задумали «продать» жителей Украины.

Зеленский намерен сократить население Украины до десяти миллионов человек для «более успешной интеграции» в ЕС, заявил украинский парламентарий Александр Дубинский.

Он уточнил, что намерение Зеленского связано с получением денег.

«Общая цель — сократить количество населения до десяти миллионов человек и получить за это бабки. Зеленский торгует людьми, он лучший рабовладелец в истории», — цитирует слова Дубинского РИА Новости.

Депутат Рады уточнил, что государство, в котором проживают десять миллионов «намного легче интегрируется в Европейский союз». По его словам, на 40 миллионов населения требуется одна квота для евродепутатов, а на десять миллионов — в «четыре раза меньше».

«Для аграрного бизнеса сокращение населения идеально Ничего не мешает комбайну ехать из точки А в точку Б. Нет дорог, нет населённых пунктов, не нужно строить школы, детские сады», — заявил Дубинский.

Кроме того, он рассказал, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак собирается предложить властям Соединённых Штатов сделку о «продолжении боевых действий». Предложение будет озвучено в ходе поездки Ермака в США.

«Ермак едет с “великолепной” идеей — продать три миллиона 700 тысяч украинцев для конфликта за 300 миллиардов долларов. Сделка великолепна. По 80 тысяч за одного украинца», — сказал Дубинский.

Ранее сообщалось, что Дубинский обвинил Зеленского в сокрытии сведений о пытках в концлагере Службы безопасности Украины.