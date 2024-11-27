Лавров заявил, что Запад проигнорировал предупреждения об ответе на удары

Запад проигнорировал все предупреждения России о том, что на нанесение ракетных ударов вглубь страны будет дан адекватный ответ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью «Российской газете».
«Президент Владимир Путин четко обозначил, как Россия будет реагировать на такого рода шаги в телевизионном обращении 21 ноября. Уверен, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре России понесут заслуженное наказание», — сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что никакая эскалация со стороны противника не заставит Москву отступиться от ее целей на Украине и что российская сторона готова к любому развитию событий, но «всегда предпочитает решать спорные вопросы мирными средствами».
Лавров назвал нанесение ударов вглубь России «эскалационным шагом».
Путин в своем обращении после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России заявил, что применение дальнобойного оружия не повлияет на ход боев на Украине, но отметил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против объектов тех стран, которые позволяют наносить своими вооружениями удары по российским объектам. Путин также сообщил, что Москва испытала новейшую гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник» в Днепре.
19 ноября по военным объектам в Брянской и Курской областях были нанесены удары шестью ракетами ATACMS и 21 ноября ракетами Storm Shadow и HIMARS, все атаки были отражены. По словам Путина, при атаке на Курскую область есть погибшие.
23 ноября пять ракет ATACMS атаковали позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 северо-западнее Курска, заявили в Минобороны. Было сбито три ракеты, остальные достигли цели и повредили радиолокационную станцию, отчиталось ведомство. Ранения получили российские военные, их число в министерстве не назвали.
25 ноября, по данным Минобороны, восемь ракет ATACMS были направлены на аэродром Курск-Восточный. Семь из них были уничтожены, одна достигла цели. Были ранены двое военнослужащих.
В ведомстве заявили, что готовят ответ на ракетные удары ВСУ по объектам в Курской области.
Вечером официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что Киев получил разрешение на использование ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.