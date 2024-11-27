Лавров заявил, что Запад проигнорировал предупреждения об ответе на удары

Путин в своем обращении после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России заявил, что применение дальнобойного оружия не повлияет на ход боев на Украине, но отметил, что Россия считает себя вправе использовать оружие против объектов тех стран, которые позволяют наносить своими вооружениями удары по российским объектам. Путин также сообщил, что Москва испытала новейшую гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник» в Днепре.