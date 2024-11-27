Законопроект об освобождении от НДФЛ выплат за больничный внесут в Госдуму

Госдума рассмотрит законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности. Подробности сообщает ТАСС.
По данным агентства, инициаторами инициативы стали председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции справороссов, первый заместитель главы думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.
Они обратили внимание, что сумма пособий по временной нетрудоспособности в 2023 году составила 600 млрд рублей. Люди с этих средств выплачивали подоходный налог.
«Чтобы устранить существующее противоречие, депутаты СРЗП предлагают внести в Налоговый кодекс изменения», — объяснили авторы проекта.
По существующим законам, налогом не облагаются государственные пособия. Исключение как раз — пособие по временной нетрудоспособности.
Инициаторы считают, что такое пособие не является дополнительным доходом. Его можно назвать компенсацией. Люди в такие моменты не могут получать свой обычный заработок, при этом они отдают часть положенных им средств государству.
Ранее депутаты предложили внести в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей переводить на удаленный режим работы беременных женщин и матерей с детьми до трех лет при их письменном заявлении.