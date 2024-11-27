Игорь Кобзев встретился с участником программы «Время героев», который проходит второй этап стажировки в органах власти региона

В рамках второго этапа, который продлится до февраля 2025 года, он погрузится в работу еще ряда министерств регионального правительства, изучит финансовые вопросы. Также губернатор предложил участнику программы предметно познакомиться с темой поддержки участников СВО и членов их семей, сбора и доставки гуманитарной помощи в зону СВО.