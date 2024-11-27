Игорь Кобзев встретился с участником программы «Время героев», который проходит второй этап стажировки в органах власти региона

Полковник Росгвардии и участник СВО Денис Степанов проходит второй этап стажировки в исполнительных органах власти региона, его наставником является глава Приангарья. Во время первого этапа стажировки Денис Степанов познакомился с работой нескольких министерств и ведомств Иркутской области.
В рамках второго этапа, который продлится до февраля 2025 года, он погрузится в работу еще ряда министерств регионального правительства, изучит финансовые вопросы. Также губернатор предложил участнику программы предметно познакомиться с темой поддержки участников СВО и членов их семей, сбора и доставки гуманитарной помощи в зону СВО.
«Эта тема вам близка. Поэтому предлагаю включиться в работу по данному направлению. Поддержка участников СВО и членов их семей — одна из важнейших задач. Уверен, что ваши опыт и знания будут способствовать генерации новых идей и реализации нестандартных решений», — сказал Игорь Кобзев.
Напомним, участник программы «Время героев» Денис Степанов награжден орденом Мужества, медалью «За отличие в охране общественного порядка» за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции. Он родился в Усолье-Сибирском, после школы окончил Восточно-Сибирский институт МВД, затем иркутский «нархоз» и Московскую финансово-экономическую академию. Большую часть жизни отдал службе в спецназе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Целью специальной программы обучения кадров «Время героев» является подготовка руководителей из числа участников специальной военной операции для последующей работы в органах публичной власти, государственных компаниях, общероссийских общественных объединениях и иных организациях. Программа «Время героев» реализуется Президентской академией на базе Мастерской управления «Сенеж».