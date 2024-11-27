Посол Липаев: навязанная извне русофобия в Румынии не дает глубоких корней

Посол России в Румынии Владимир Липаев высказал мнение о распространении русофобии в стране, отметив, что её значительная часть навязывается извне и не укореняется глубоко.
В интервью «Известиям» он подчеркнул, что интерес к российской культуре среди румын сохраняется.
Липаев отметил, что румыны продолжают посещать постановки российских балетов, таких как «Раймонда» и «Щелкунчик», демонстрируя свою заинтересованность. Кроме того, российская литература, включая произведения Достоевского и Толстого, остаётся востребованной на книжных полках румынских магазинов.
По его словам, увеличивается и число зрителей на кинопоказах, организуемых посольством.
Посол также указал, что, согласно опросам, около двух третей румынского населения выступают за поддержание добрых отношений с Россией, что подтверждает поверхностный характер антироссийских настроений в стране.
Ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил, что Румыния станет полноправным членом Шенгенской зоны с 1 января 2025 года.