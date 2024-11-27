Посол Липаев: навязанная извне русофобия в Румынии не дает глубоких корней

Липаев отметил, что румыны продолжают посещать постановки российских балетов, таких как «Раймонда» и «Щелкунчик», демонстрируя свою заинтересованность. Кроме того, российская литература, включая произведения Достоевского и Толстого, остаётся востребованной на книжных полках румынских магазинов.