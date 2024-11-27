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Мигранты, пенсии и рыбные консервы: какие законы ожидают россиян в декабре

В декабре вступят в силу важные законы, которые затронут не только россиян, но и мигрантов.

Источник: AmurMedia

В последний месяц 2024 года в силу вступят несколько законов, ужесточающих контроль за миграцией, у части пенсионеров повысятся пенсии, участникам СВО спишут долги, а некоторые продукты начнут маркировать по системе «Честный знак».

С 1 декабря начнется эксперимент по сбору биометрических данных с иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих в Россию через международные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также автомобильный пункт пропуска в Оренбургской области. Отмечается, что для всех иностранцев участие в эксперименте будет обязательным, исключение сделают только для граждан Белоруссии, дипломатических работников и сотрудников международных организаций, приехавших в Россию по служебным делам.

С 10 декабря экзамен на знание русского языка для мигрантов будут проводить исключительно государственные учреждения, допущенные правительством РФ к подобной деятельности. Экзамен будет платным. Ранее тестирование на знание русского языка могли проводить коммерческие организации, что приводило к серьезным нарушениям, например, мигрантам раздавали ответы на вопросы.

С 1 декабря производители консервов из рыбы и морепродуктов будут обязаны наносить маркировку и передавать информацию в систему «Честный знак». Такие же правила начнут действовать и для производителей пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Отмечается, что система маркировки «Честный знак» нужна для того, чтобы защитить граждан от некачественной и фальсифицированной продукции.

Граждане, которым в ноябре исполнилось 80 лет, в декабре получат прибавку к пенсии. Также пенсионеры, ранее уволившиеся с работы, получат перерасчет выплат с учетом пропущенных за время работы индексаций пенсии.

С 1 декабря вступит в силу закон о списании просроченных долгов участникам специальной военной операции по кредитам до 10 миллионов рублей. Правило будет распространяться на просроченные кредиты, по которым до 1 декабря 2024 года открыли исполнительное производство либо вступил в силу судебный акт о взыскании средства. Списать долги смогут те граждане, которые заключат контракт после 1 декабря 2024 года.

закон