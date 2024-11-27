Мигранты, пенсии и рыбные консервы: какие законы ожидают россиян в декабре

С 1 декабря начнется эксперимент по сбору биометрических данных с иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих в Россию через международные аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также автомобильный пункт пропуска в Оренбургской области. Отмечается, что для всех иностранцев участие в эксперименте будет обязательным, исключение сделают только для граждан Белоруссии, дипломатических работников и сотрудников международных организаций, приехавших в Россию по служебным делам.