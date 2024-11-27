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Байден тайно запросил для Киева дополнительные 24 миллиарда долларов

Демократ тайно запросил данные средства у Конгресса.

Действующий американский лидер Джо Байден захотел предоставить Украине ещё 24 миллиарда долларов, пишет Politico.

По данным издания, демократ тайно запросил данные средства у Конгресса.

«Байден скрытно сделал долгосрочный запрос в адрес законодателей о дополнительных 24 млрд долларов помощи Украине и для замены американского оружия, отправленного для борьбы с РФ», — говорится в публикации.

Издание ссылается на документ бюджетного управления Соединённых Штатов. При этом он оформлен как «дополнение к новой части правительственного финансирования», которая будет одобрена в декабре текущего года.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Синхг заявила, что Украина получит часть военной помощи после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится в январе следующего года.

Байден Джо