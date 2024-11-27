Свердловский губернатор утвердил план подготовки к 250-летию Верхней Салды

В августе 2028 года свердловский город Верхняя Салда отметит свое 250-летие. Подготовка к юбилею муниципалитета началась уже сейчас — 26 ноября губернатор региона Евгений Куйвашев утвердил план подготовки к празднику. В тот же день состоялось первое заседание организационного комитета, созванного в связи с грядущим праздником.
План подготовки к 250-летию Верхней Салды включает в себя ряд мероприятий, направленных на развитие городского коммунального хозяйства, местных здравоохранения, образования, транспорта. В оргкомитет вошли представители кабинета министров региона, гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов и глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов.
— Предстоящий юбилей мы должны рассматривать как возможность концентрации усилий органов власти, крупного бизнеса, общественных организаций, самих жителей Верхней Салды и для решения существующих проблем, и для поиска новых точек роста, — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В рамках подготовки к юбилею планируется проведение ряда проектов — строительство и реконструкция фильтровальной станции и очистных сооружений, работа над системой теплоснабжения, капремонт гидротехнического сооружения, ремонты школы № 2, детского сада № 24, краеведческого музея. Предполагается, что будет обновлен больничный комплекс и ряд других объектов системы здравоохранения. У города должны появиться новые автобусы, автостанция, отремонтированный железнодорожный вокзал.
— В числе проектов — завершение работ в парке имени Владислава Тетюхина. Территория прилегает в Верхнесалдинскому авиаметаллургическому техникуму, — отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.