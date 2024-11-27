Свердловский губернатор утвердил план подготовки к 250-летию Верхней Салды

В августе 2028 года свердловский город Верхняя Салда отметит свое 250-летие. Подготовка к юбилею муниципалитета началась уже сейчас — 26 ноября губернатор региона Евгений Куйвашев утвердил план подготовки к празднику. В тот же день состоялось первое заседание организационного комитета, созванного в связи с грядущим праздником.