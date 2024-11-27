Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: отправка сил Запада на Украину поможет России

Джонсон также выразил сомнения в способности Великобритании и Франции эффективно организовать доставку своих сил на Украину. Россия, по его мнению, сможет уничтожить транспортные самолеты, а возможностей для перевозок по суше, таких как железнодорожные составы, может попросту не хватить.