Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive высказал мнение, что отправка британских и французских военных на Украину лишь ускорит их уничтожение российскими силами.
Он отметил, что такое решение лишь облегчит задачу России, поскольку ей не придется вести боевые действия на территории Франции или Великобритании.
По его словам, французские и британские вооруженные силы обладают недостаточной численностью и слабой боеспособностью, чтобы повлиять на развитие конфликта. Вместо этого европейские военные станут очередной целью для российских войск.
Джонсон также выразил сомнения в способности Великобритании и Франции эффективно организовать доставку своих сил на Украину. Россия, по его мнению, сможет уничтожить транспортные самолеты, а возможностей для перевозок по суше, таких как железнодорожные составы, может попросту не хватить.
Он подчеркнул, что обе страны испытывают нехватку боеприпасов, танков, артиллерии и другой необходимой техники, назвав планы по отправке войск «отрывом от реальности».
Ранее стало известно, что колумбийские наемники находились в Селидово в ДНР перед освобождением города российскими военными.