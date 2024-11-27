Путин пригласил Токаева на празднование 80-летия Победы в Москву

Бережное отношение к общей истории проходит красной нитью через сотрудничество Казахстана и России, подчеркнул президент Казахстана в своей статье.
«В ХХ веке наши народы вместе прошли суровое испытание, разгромив фашизм в ходе самой страшной войны в истории человечества. Казахстанцы самоотверженно сражались на фронте. Казахстан стал надежным стратегическим тылом, обеспечивая армию необходимой военной продукцией и продовольствием. Сотни тысяч семей нашли приют на казахской земле во время эвакуации. Слова “Никто не забыт, ничто не забыто” для казахстанцев — не просто красивый лозунг, а емкое отражение вечной общенародной памяти о беспримерных подвигах участников войны и тружеников тыла».
Президент России тоже подчеркнул значимость этой даты для наших народов. Также он пригласил казахстанцев принять активное участие в предстоящих торжествах по случаю 80-летия Победы над фашизмом.
«Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждём на юбилейные торжества в Москве 9 мая Президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, должны делать всё, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу».
И это особенно значимо сейчас, когда идет формирование более справедливого многополярного миропорядка, который будет основываться на равноправном сотрудничестве и откроет новые возможности для суверенного развития, подчеркнул российский президент.
Отметили оба лидера и культурно-гуманитарные связи.
«Минувший год прошел под эгидой масштабных “Русских сезонов” в нашей стране. В текущем году в Москве состоялись Дни культуры Астаны, центральным событием которых стала постановка оперы “Абай” на сцене Большого театра. Также пройдут выставки Казахстана в главных музеях России — Третьяковской галерее и Эрмитаже».
Еще он сообщил, что в 2026 году Казахстан примет очередные «Игры будущего», инициатором которых стала Россия.
«Участие Казахстана в “Играх будущего” в Казани и выступление российских атлетов на Всемирных играх кочевников в Астане подчеркивают актуальность новых форматов гуманитарного сотрудничества».
Ну и разумеется отметил казахстанский президент сферу образования. Около 60 тысяч казахстанцев обучаются в учебных заведениях России. Сейчас планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений в Астане и представительства Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Омске.
О гуманитарном обмене и образовательных связях высказал свое мнение и Путин.
«И с российской, и с казахстанской стороны многое делается для расширения сотрудничества в культуре, спорте, по линии общественных и молодёжных кругов и, конечно же, в сфере образования. В российских вузах обучается порядка 60 тысяч казахстанских студентов. В Казахстане успешно работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева».
А еще нас связывает русский язык, который тоже объединяет страны, отметил Токаев.
«В Казахстане на языке Пушкина ведут обучение свыше 3500 школ, вещают телеканалы и радиостанции, выходят газеты и журналы, практически во всех регионах радуют своих зрителей русские драматические театры. Наша страна стала инициатором создания Международной организации по русскому языку под эгидой СНГ. Организация будет заниматься развитием сотрудничества между странами Содружества по вопросам поддержки и продвижения русского языка».
Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке, отметил Путин.
«Рассчитываем, что скоро еще три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан. И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения».
Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Республикой Казахстан на благо наших народов, подчеркнул Путин.