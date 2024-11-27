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Орбан предрек фантастический 2025 год, если наступит мир

Следующий год будет «фантастическим», если он станет «годом мира», считает премьер Венгрии. Россия неоднократно заявляла о готовности к урегулированию конфликта, но с учетом реалий на поле боя.

Источник: Reuters

Следующий, 2025 год, будет «фантастическим», если он станет «годом мира», считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы готовы», — написал Орбан в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Он отметил, что от конфликта на Украине страдает не только венгерская экономика, но и вся европейская.

«Если Европа продолжит представлять свое будущее в контексте войны, это будет иметь очевидные последствия и для Венгрии. С другой стороны, если мировая экономика и мировая политика повернутся в сторону мира, это откроет более широкие возможности и для венгерской экономики», — убежден премьер.

В ноябре Орбан заявлял, что при избранном президенте Дональде Трампе США больше не будут «поощрять» конфликт, поскольку тот «ненавидит войну». Трамп «одержал такую победу, что ее можно увидеть не только с Луны, но и с Марса», отмечал он.

По его мнению, победа Трампа коснется и Европы, поскольку она «в одиночку не сможет финансировать эту войну». Если бы республиканец победил на выборах в 2020 году, военный конфликт России и Украины не случился бы, поскольку у США «был бы сильный лидер», уверен глава венгерского правительства.

Трамп не раз утверждал, что в случае победы положит конец конфликту на Украине за сутки. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сторонники избранного американского лидера и кандидаты в его будущую администрацию заявляют о стремлении к миру на Украине.

«Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в администрации, слово “мир” или “мирный план” звучит. Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат, пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот это та реальность, с которой мы сталкиваемся», — говорил Песков. По его словам, Путин неоднократно «подтверждал готовность к урегулированию конфликта».

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