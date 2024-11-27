Орбан предрек фантастический 2025 год, если наступит мир

«Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в администрации, слово “мир” или “мирный план” звучит. Из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат, пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот это та реальность, с которой мы сталкиваемся», — говорил Песков. По его словам, Путин неоднократно «подтверждал готовность к урегулированию конфликта».