Reuters узнал, как Трамп хочет растопить лед в отношениях с Ким Чен Ыном

При этом, отмечает агентство, пока не ясно, какой результат дадут новые дипломатические усилия. По словам собеседников, первоначальная цель Трампа — восстановление базовых контактов межу Соединенными Штатами и Северной Кореей, но дальнейшие политические цели и точные сроки пока не известны. К тому же отношения с Пхеньяном могут отойти на второй план из-за более насущных внешнеполитических проблем на Ближнем Востоке и Украине, указывает Reuters.