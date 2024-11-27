Reuters узнал, как Трамп хочет растопить лед в отношениях с Ким Чен Ыном

Команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, чтобы «растопить лед» в отношениях двух лидеров, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Там рассчитывают, что переговоры с Ким Чен Ыном послужат новым дипломатическим толчком, который позволит снизить риски вооруженного конфликта.
При этом, отмечает агентство, пока не ясно, какой результат дадут новые дипломатические усилия. По словам собеседников, первоначальная цель Трампа — восстановление базовых контактов межу Соединенными Штатами и Северной Кореей, но дальнейшие политические цели и точные сроки пока не известны. К тому же отношения с Пхеньяном могут отойти на второй план из-за более насущных внешнеполитических проблем на Ближнем Востоке и Украине, указывает Reuters.
На прошлой неделе Трамп предложил кандидатуру Алекса Вонга на должность заместителя своего советника по национальной безопасности. Во время первого срока Трампа на посту президента он был заместителем специального представителя США по КНДР. По словам избранного американского лидера, в этом качестве Вонга помогал переговорах в ходе его встречи с Ким Чен Ыном.
Трамп заявлял, что после встречи в Сингапуре он и глава КНДР «влюбились друг в друга».
Еще летом республиканец утверждал, что, будучи президентом, смог «поладить» с северокорейским лидером и в результате добился временного прекращения ракетных испытаний Пхеньяном. «Приятно ладить с человеком, у которого много ядерного оружия. Я думаю, он скучает по мне, если хотите знать правду», — утверждал он, пообещав в случае переизбрания наладить отношения с КНДР.
В ноябре руководитель КНДР заявил о необходимости подготовки к войне из-за угроз, в частности, со стороны США и Южной Кореи. По его словам, эти страны «создали наиболее напряженную в истории обстановку на Корейском полуострове».