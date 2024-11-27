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Трамп и Байден подписали официальный меморандум о передаче власти

Избранный президент США Дональд Трамп и действующий глава страны Джо Байден подписали официальный меморандум о передаче власти.

Источник: Drew Angerer/Getty Images

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на штаб Трампа.

Как пояснила будущая глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс, данный документ позволяет предполагаемым кандидатам в администрацию Трампа начать подготовку к выполнению своих обязанностей.

«Включая развертывание десантных групп в каждом департаменте и агентстве», — указала она.

Переходная команда Трампа пока будет функционировать на собранные в рамках президентской кампании пожертвования, а также не станет использовать госздания и технологии до инаугурации избранного президента.

Ранее сообщалось, что Байден посетит инаугурацию Трампа 20 января.

Трамп Дональд