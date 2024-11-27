Трамп и Байден подписали официальный меморандум о передаче власти

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на штаб Трампа.
Как пояснила будущая глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс, данный документ позволяет предполагаемым кандидатам в администрацию Трампа начать подготовку к выполнению своих обязанностей.
«Включая развертывание десантных групп в каждом департаменте и агентстве», — указала она.
Переходная команда Трампа пока будет функционировать на собранные в рамках президентской кампании пожертвования, а также не станет использовать госздания и технологии до инаугурации избранного президента.
Ранее сообщалось, что Байден посетит инаугурацию Трампа 20 января.