К 9 мая в Пермском крае появится 150-метровый Поезд Победы «Молотов»

В Пермском крае формируют специальный железнодорожный состав — Поезд Победы «Молотов», символизирующий вклад жителей региона в победу в Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
Во время прямого эфира 26 ноября глава Прикамья коснулся темы мероприятий, которые готовятся к году 80-летия Победы. По словам Дмитрия Махонина, над одним из проектов Пермский край работает совместно с РЖД.
«Сейчас мы вместе с “Российскими железными дорогами” к 80-летию готовим поезд, который будет путешествовать, ездить по всему краю, где есть железнодорожные пути, — заявил губернатор. — Он также будет посвящён великой Победе и тем годам Великой Отечественной войны, которые переживала наша страна».
В пресс-службе краевого правительства отметили, что формируемый сейчас состав будет порядка 150 метров в длину, в нём будут вагоны, которые покажут работу госпитальных и эвакуационных поездов, вагоны с военной техникой, а также вагоны, посвящённые предприятиям Молотовской области (такое название регион носил в годы Великой Отечественной войны). Поезд будет символизировать вклад пермяков в Победу.
Дмитрий Махонин также упомянул о подъёме со дна Чусовой фрагментов судна «Вера Фигнер», на котором перевозили эвакуированных жителей блока.