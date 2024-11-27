К 9 мая в Пермском крае появится 150-метровый Поезд Победы «Молотов»

«Сейчас мы вместе с “Российскими железными дорогами” к 80-летию готовим поезд, который будет путешествовать, ездить по всему краю, где есть железнодорожные пути, — заявил губернатор. — Он также будет посвящён великой Победе и тем годам Великой Отечественной войны, которые переживала наша страна».