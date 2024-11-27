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Экс-чиновница из Красноярского края возглавила минфин Самарской области

Уроженку Красноярска Ольгу Собещанскую назначили врио министра управления финансами Самарской области.

Источник: Соцсети

Уроженку Красноярского края Ольгу Собещанскую назначили временно исполняющим обязанности министра управления финансами Самарской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Федорищев.

С 2019 года Ольга Собещанская занимала пост первого заместителя министра финансов Красноярского края, контракт с ней был заключён на 5 лет. В этой должности она курировала отделы бюджетной, долговой, экономической и налоговой политики, обеспечивала её реализацию в крае.

Отметим, что прежний глава минфина Самарской области — Андрей Прямилов — в октябре этого года арестован по обвинению в превышении должностных полномочий при строительстве станции самарского метрополитена.