Омские бойцы учатся сбивать беспилотники

«Личному составу рассказали о технических характеристиках беспилотных летательных аппаратов, их особенностях и разновидностях. Кроме этого, с росгвардейцами инструкторы провели практические занятия по уничтожению дронов при помощи гладкоствольного оружия», — сообщили в ведомстве.