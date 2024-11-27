Омские бойцы учатся сбивать беспилотники

Как сообщили в Управлении Росгвардии Омской области, сотрудники ОМОН «Штурм» во время обучения стреляли из гладкоствольного оружия по тарелкам, которые имитируют беспилотники.
«Личному составу рассказали о технических характеристиках беспилотных летательных аппаратов, их особенностях и разновидностях. Кроме этого, с росгвардейцами инструкторы провели практические занятия по уничтожению дронов при помощи гладкоствольного оружия», — сообщили в ведомстве.
Занятие прошло в охотничьих. Инструкторы подчеркивают, что такие тренировки необходимы для развития быстрой реакции и точности, в дальнейшем сотрудники Росгвардии планируют проводить их регулярно.