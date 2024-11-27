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Омские бойцы учатся сбивать беспилотники

В Омской области начались тренировки по противодействию беспилотным летательным аппаратам.

Источник: SuperOmsk.ru

Как сообщили в Управлении Росгвардии Омской области, сотрудники ОМОН «Штурм» во время обучения стреляли из гладкоствольного оружия по тарелкам, которые имитируют беспилотники.

«Личному составу рассказали о технических характеристиках беспилотных летательных аппаратов, их особенностях и разновидностях. Кроме этого, с росгвардейцами инструкторы провели практические занятия по уничтожению дронов при помощи гладкоствольного оружия», — сообщили в ведомстве.

Занятие прошло в охотничьих. Инструкторы подчеркивают, что такие тренировки необходимы для развития быстрой реакции и точности, в дальнейшем сотрудники Росгвардии планируют проводить их регулярно.