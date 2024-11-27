Меркель заявила о необходимости создать в НАТО систему по сдерживанию России

Меркель вспоминает о президенте России: «Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты. Во время Мюнхенской речи Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку. Я воспринимала его как человека, который не хотел, чтобы его не уважали, готового в любой момент наброситься».