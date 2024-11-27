Правительство РФ разрешило поднять тарифы ЖКХ в Татарстане на 17,5%

Больше всего тарифы во втором полугодии 2025 года вырастут в Пермском крае, где средний размер индексации составит 21,1% с предельно допустимым отклонением 4,2%. Меньше всего они увеличатся в Республике Алтай: средний размер индексации — 8,8%, предельное отклонение — 2,1%.