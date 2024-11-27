Муравейко: «Орешник» — предупреждение, что не надо шутить с Россией

«Это тот зонтик, который нас тоже прикрывает, обеспечивает (защиту — Sputnik). Мы стратегический союзник Российской Федерации. К подписанию на Высшем госсовете в текущем году готовится договор о гарантиях безопасности, где четко прописаны механизмы обеспечения безопасности Беларуси и роли в этом России», — сказал Муравейко.