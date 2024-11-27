Муравейко: «Орешник» — предупреждение, что не надо шутить с Россией

«Сегодня новых образцов вооружения и техники в России очень много, и показ “Орешника” — всего лишь демонстрация своих возможностей. Причем в обычном снаряжении, без использования каких-либо специфических элементов», — полагает глава Генштаба.
По его мнению, запуском «Орешника» Россия намекает, что «не надо шутить со страной, пережившей не одну войну». Также Муравейко считает, что русский народ — спокойный толерантный, и его не надо злить и ставить условия.
Кроме того, руководитель Генерального штаба назвал новое российское оружие гарантией для Беларуси.
«Это тот зонтик, который нас тоже прикрывает, обеспечивает (защиту — Sputnik). Мы стратегический союзник Российской Федерации. К подписанию на Высшем госсовете в текущем году готовится договор о гарантиях безопасности, где четко прописаны механизмы обеспечения безопасности Беларуси и роли в этом России», — сказал Муравейко.
Речь идет о заседании, которое намечено на начало декабря в Минске. В нем примут участие президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.