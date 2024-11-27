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Муравейко: «Орешник» — предупреждение, что не надо шутить с Россией

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Недавний запуск «Орешника» — это посыл о том, что не надо шутить с Россией, заявил начальник Генштаба Беларуси Павел Муравейко в интервью изданию «Беларусь сегодня».

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь / Константин Белявский, "Ваяр"

«Сегодня новых образцов вооружения и техники в России очень много, и показ “Орешника” — всего лишь демонстрация своих возможностей. Причем в обычном снаряжении, без использования каких-либо специфических элементов», — полагает глава Генштаба.

По его мнению, запуском «Орешника» Россия намекает, что «не надо шутить со страной, пережившей не одну войну». Также Муравейко считает, что русский народ — спокойный толерантный, и его не надо злить и ставить условия.

Кроме того, руководитель Генерального штаба назвал новое российское оружие гарантией для Беларуси.

«Это тот зонтик, который нас тоже прикрывает, обеспечивает (защиту — Sputnik). Мы стратегический союзник Российской Федерации. К подписанию на Высшем госсовете в текущем году готовится договор о гарантиях безопасности, где четко прописаны механизмы обеспечения безопасности Беларуси и роли в этом России», — сказал Муравейко.

Речь идет о заседании, которое намечено на начало декабря в Минске. В нем примут участие президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин.