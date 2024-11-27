Путин проведет в Петербурге неформальную встречу с лидерами стран СНГ

Президент России Владимир Путин в конце года посетит Петербург, чтобы провести неформальную встречу с лидерами стран СНГ. Она планируется на 24 декабря. А на следующий день в Северной столице состоится заседание Евразийского экономического союза. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.