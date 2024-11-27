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Путин проведет в Петербурге неформальную встречу с лидерами стран СНГ

Неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится в Петербурге 24 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в конце года посетит Петербург, чтобы провести неформальную встречу с лидерами стран СНГ. Она планируется на 24 декабря. А на следующий день в Северной столице состоится заседание Евразийского экономического союза. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

— 24 декабря в Петербурге состоится традиционная дружеская встреча лидеров стран СНГ, где они пообщаются в неформальной обстановке. Подписания каких-либо документов не планируется, — цитирует его слова РИА Новости.

Заседание Евразийского экономического союза намечено на 25 декабря. На российской территории его решили проводить по просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении.

— Председательствовать в ходе заседания будет премьер-министр Армении Никол Пашинян, — добавил Ушаков.

По его словам, приглашения на оба заседания уже направили.

Путин Владимир
СНГ
переговоры