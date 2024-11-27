Путин проведет в Петербурге неформальную встречу с лидерами стран СНГ

Президент России Владимир Путин в конце года посетит Петербург, чтобы провести неформальную встречу с лидерами стран СНГ. Она планируется на 24 декабря. А на следующий день в Северной столице состоится заседание Евразийского экономического союза. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.
— 24 декабря в Петербурге состоится традиционная дружеская встреча лидеров стран СНГ, где они пообщаются в неформальной обстановке. Подписания каких-либо документов не планируется, — цитирует его слова РИА Новости.
Заседание Евразийского экономического союза намечено на 25 декабря. На российской территории его решили проводить по просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении.
— Председательствовать в ходе заседания будет премьер-министр Армении Никол Пашинян, — добавил Ушаков.
По его словам, приглашения на оба заседания уже направили.