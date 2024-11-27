Полпред Жога оценил работу «Уралтрансмаша» по импортозамещению

Во время визита он осмотрел новейшие модели трамваев, которые выпускает предприятие. «Завод успешно решает задачу с комплектующими. Во всех моделях трамваев стоят узлы отечественного производства, которые делаются здесь же, на предприятии. В условиях, когда мы не можем зависеть от поставщиков из недружественных стран, данное решение остается единственно правильным», — отметил Артем Жога.