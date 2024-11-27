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Полпред Жога оценил работу «Уралтрансмаша» по импортозамещению

Во время рабочей поездки на завод Уралтрансмаш (входит в госкорпорацию Ростех) в Екатеринбурге полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога оценил работу предприятия в области импортозамещения, сообщили в полпредстве.

Источник: полпредство УрФО

Во время визита он осмотрел новейшие модели трамваев, которые выпускает предприятие. «Завод успешно решает задачу с комплектующими. Во всех моделях трамваев стоят узлы отечественного производства, которые делаются здесь же, на предприятии. В условиях, когда мы не можем зависеть от поставщиков из недружественных стран, данное решение остается единственно правильным», — отметил Артем Жога.

Напомним, по итогам 2023 года на «Уралтрансмаше» в шесть раз выросло производство самоходных артиллерийских установок (САУ) относительно 2022 года. Предприятие занято выполнением гособоронзаказа по производству и ремонту систем 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», 2С35 «Коалиция СВ».