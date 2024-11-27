Мэр Челябинска поручил подобрать места для ёлочных базаров

Продавать новогодние деревья начнут в Челябинске ориентировочно 2 декабря (понедельник). К тому моменту городским властям необходимо серьёзно подготовиться, а именно определить те места, где их можно будет продавать.
Планируется, что в городе появится около шести десятков ёлочных базаров. Каждая такая торговая точка должна соответствовать строгим требованиям — не мешать проезду транспорта и оборудоваться согласно заранее утверждённой схеме. Займутся разрешением этих проблем предприниматели, но под строгим контролем городских властей.
Полиция Челябинска займётся поиском и устранением незаконных торговых точек. Особое внимание сотрудники МВД будут уделять местам, где продаётся пиротехника — хлопушки, фейерверки и тому подобное. Граждан просят соблюдать осторожность и приобретать только сертифицированную продукцию, с неистекшим сроком годности и без видимых повреждений.