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Мэр Челябинска поручил подобрать места для ёлочных базаров

Алексей Лошкин поднял вопрос легальности продажи ёлок в Челябинске. Кроме того, он поручил проконтролировать работу ёлочных базаров и не допустить на них недобросовестных торговцев.

Продавать новогодние деревья начнут в Челябинске ориентировочно 2 декабря (понедельник). К тому моменту городским властям необходимо серьёзно подготовиться, а именно определить те места, где их можно будет продавать.

Планируется, что в городе появится около шести десятков ёлочных базаров. Каждая такая торговая точка должна соответствовать строгим требованиям — не мешать проезду транспорта и оборудоваться согласно заранее утверждённой схеме. Займутся разрешением этих проблем предприниматели, но под строгим контролем городских властей.

Полиция Челябинска займётся поиском и устранением незаконных торговых точек. Особое внимание сотрудники МВД будут уделять местам, где продаётся пиротехника — хлопушки, фейерверки и тому подобное. Граждан просят соблюдать осторожность и приобретать только сертифицированную продукцию, с неистекшим сроком годности и без видимых повреждений.

торговля