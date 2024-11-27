Мэр Карабаша Станислав Афанасенко вернулся на должность в РМК

Глава Карабаша Станислав Афанасенко заявил о своей отставке. В соцсетях он написал, что это его личное взвешенное решение:
— Большое спасибо за эти два года, для меня это значимый жизненный опыт.
Также градоначальник сообщил о своем новом месте работы. Он решил вернуться в Русскую медную компанию.
— Теперь я буду не участвовать в развитии Карабаша в новой должности советника президента РМК по работе с территориями, — пишет Афанасенко.
Последним вызовом для главы и города стало наводнение. Летом размыло дамбу Киалимского водохранилища, в поселке затопило жилые дома. Работа насосной станции была возобновлена только накануне.
Уже бывший глава подвел итоги своей работы. Он отметил, что за два года были отремонтированы дороги, переселяли в жителей из ветхо-аварийного жилья в новое, открыли многофункциональный бассейн, благоустроили более десяти территорий.
Теперь Карабашу, как и другим городам, которые лишились глав, предстоит пройти через процедуру выборов. В ближайшее время объявят прием заявок от кандидатов.
Станислав Афанасенко был назначен главой Карабаша в декабре 2022 года. Политик родился в селе Красная Заря Варненского района, получил образование юриста и специалиста по планированию. В 2021 стал заместителем гендиректора завода «Карабашмедь».