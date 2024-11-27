Байден просит конгресс выделить $24 млрд Украине. Военная операция, день 1008-й

08:41 Два человека ранены в результате атаки Киева беспилотниками, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

08:36 Пять военнослужащих ВСУ уничтожены в лесу Курской области, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

08:26 Запорожская область полностью обесточена из-за повреждения ЛЭП, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

08:21 Украинский кризис очень далек от политико-дипломатического урегулирования, о чем говорит ситуация на поле боя, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД РФ Сергей Лавров.

08:14 Илон Маск отрицательно отреагировал на информацию о том, что Джо Байден запросил у конгресса $24 млрд на дополнительную военную помощь Украине и восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине.

«Это не нормально», — написал Маск в социальной сети X.

08:12 Президент США Джо Байден направил в конгресс негласный запрос на выделение дополнительных $24 млрд для помощи Украине и пополнения оружейных запасов американской армии взамен уже переданных Киеву, пишет Politico со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении издания.

08:09 ? 10 дронов было уничтожено над Ростовской областью, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

08:04 ? За ночь перехвачены и уничтожены 22 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской и Смоленской областями, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1008-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.