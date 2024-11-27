Экс-заместитель премьер-министра правительства Башкирии, генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов стал почетным гражданином Уфы. Такое решение на очередном заседании сегодня, 27 ноября, приняли депутаты горсовета.
Раиф Рамазанович Абдрахимов начал трудовой путь в 1993 году строительным мастером. Через 10 лет возглавил инвестиционно-строительный комитет Уфы. В разные годы был депутатом горсовета и Курултая Башкирии. С 2018 по 2022 год занимал пост заместителя премьер-министра регионального правительства. Затем по рекомендации Главы Башкирии Радия Хабирова чиновник назначен генеральным директором АО «Башспирт».
«Разрешите вас поблагодарить за высокую оценку моего труда. В 1987 году впервые в жизни приехал в Уфу и по сей день я здесь. Получил образование, пошёл служить, вернулся и строил город. Я очень рад, что за эти годы мой труд положительно повлиял на развитие столицы», — признался новоиспеченный почетный гражданин.
Ранее «Башинформ» писал о том, что президент России присвоил Раифу Абдрахимову звание заслуженного строителя.