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Раиф Абдрахимов стал почетным гражданином Уфы

Раиф Абдрахимов стал почетным гражданином Уфы.
Источник: Башинформ

Экс-заместитель премьер-министра правительства Башкирии, генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов стал почетным гражданином Уфы. Такое решение на очередном заседании сегодня, 27 ноября, приняли депутаты горсовета.

Раиф Рамазанович Абдрахимов начал трудовой путь в 1993 году строительным мастером. Через 10 лет возглавил инвестиционно-строительный комитет Уфы. В разные годы был депутатом горсовета и Курултая Башкирии. С 2018 по 2022 год занимал пост заместителя премьер-министра регионального правительства. Затем по рекомендации Главы Башкирии Радия Хабирова чиновник назначен генеральным директором АО «Башспирт».

«Разрешите вас поблагодарить за высокую оценку моего труда. В 1987 году впервые в жизни приехал в Уфу и по сей день я здесь. Получил образование, пошёл служить, вернулся и строил город. Я очень рад, что за эти годы мой труд положительно повлиял на развитие столицы», — признался новоиспеченный почетный гражданин.

Ранее «Башинформ» писал о том, что президент России присвоил Раифу Абдрахимову звание заслуженного строителя.