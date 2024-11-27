Раиф Абдрахимов стал почетным гражданином Уфы.

«Разрешите вас поблагодарить за высокую оценку моего труда. В 1987 году впервые в жизни приехал в Уфу и по сей день я здесь. Получил образование, пошёл служить, вернулся и строил город. Я очень рад, что за эти годы мой труд положительно повлиял на развитие столицы», — признался новоиспеченный почетный гражданин.