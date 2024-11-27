Валентина Матвиенко и Юрий Слюсарь обсудили перспективы развития Ростовской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 26 ноября встретилась с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
— Основной темой беседы стали вопросы социально-экономического развития донского региона, — говорится в сообщении.
Спикер СФ подчеркнула значимость доверия Президента России, оказанного Юрию Слюсарю.
«Юрий Борисович, хочу Вас сердечно поздравить с доверием, которое оказал Вам Президент, предложив Вас на должность исполняющего обязанности губернатора Ростовской области… Вы родом из Ростовской области, насколько я знаю, возвращение на родную землю всегда придает сил, уверенности. С учетом Вашего жизненного опыта, и административной работы, и работы на федеральном уровне — я уверена, что у Вас все получится», — подчеркнула она.
Руководители обсудили проекты, которые реализованы и продолжают воплощаться на Дону при поддержке Совета Федерации, лично Валентины Ивановны Матвиенко. Шла речь о развитии Таганрога — проектов модернизации трамвая, благоустройстве, развитии инфраструктуры.
Спикер Совфеда посоветовала врио губернатора выделить приоритеты в новой работе. Один из них — диалог с людьми. В ходе поездок во все районы нужно проводить народные сходы. «Всегда соль земли и правда проявляется во встречах с людьми», посоветовала руководитель палаты регионов.
Врио губернатора подчеркнул, что осознает ответственность, которую налагает его новая работа.
— Ростов всегда, и в советское время, был важным стратегическим регионом, но сейчас его стратегическое значение резко выросло. Поэтому спасибо Вам за поддержку области. Я еще и в другом качестве мог убедиться в Вашей поддержке области в целом и города Таганрога в частности. Все, что связано с проектами, начиная от трамвая, который преобразил город, проекты, связанные с благоустройством и развитием инфраструктуры. Надеюсь, что Вы продолжите помогать, — сказал Юрий Слюсарь.
Валентина Матвиенко пообещала продолжить оказывать поддержку Ростовской области.