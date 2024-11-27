Валентина Матвиенко и Юрий Слюсарь обсудили перспективы развития Ростовской области

— Ростов всегда, и в советское время, был важным стратегическим регионом, но сейчас его стратегическое значение резко выросло. Поэтому спасибо Вам за поддержку области. Я еще и в другом качестве мог убедиться в Вашей поддержке области в целом и города Таганрога в частности. Все, что связано с проектами, начиная от трамвая, который преобразил город, проекты, связанные с благоустройством и развитием инфраструктуры. Надеюсь, что Вы продолжите помогать, — сказал Юрий Слюсарь.