Полпред Жога: я нашел общий язык с силовым блоком и всеми губернаторами

Господин Жога добавил, что у него произошел «разрыв шаблона», когда он посетил Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра). «У меня был стереотип, что северные поселки приходят в упадок, Север не развивается. И вот я приехал в Ханты-Мансийск и увидел, как развивается город, как люди хвастаются: “А у нас вот так хорошо… А у нас вот такие программы… А здесь мы строим новые дома, здесь у нас новые трассы для биатлона…”. И он меня очень поразил», — сказал он.