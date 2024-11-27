Призывники Новосибирска отправились на службу в Московский военный округ

Молодые люди будут проходить службу в мотострелковых и танковых соединениях, а также в подразделениях обеспечения, связи и противовоздушной обороны. Род войск для каждого призывника определён индивидуально, учитывая его пожелания, образование, физические данные и уровень морально-психологической устойчивости.