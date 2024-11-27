Призывники Новосибирска отправились на службу в Московский военный округ

На железнодорожном вокзале Новосибирска состоялась массовая отправка новобранцев в рамках осенней призывной кампании 2024 года. Около 80 призывников из Новосибирска и Новосибирской области направились воинским эшелоном к местам прохождения службы в подразделениях Московского военного округа. Об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
Молодые люди будут проходить службу в мотострелковых и танковых соединениях, а также в подразделениях обеспечения, связи и противовоздушной обороны. Род войск для каждого призывника определён индивидуально, учитывая его пожелания, образование, физические данные и уровень морально-психологической устойчивости.
В ходе следования эшелона юноши обеспечены трёхразовым горячим питанием в вагоне-ресторане. В составе поезда предусмотрены специалисты медицинской службы. В пути эшелон пополнят новобранцы из других регионов Сибири, Урала и Поволжья. В итоге состав достигнет численности около 650 человек.
Ранее в рамках осеннего призыва 2024 года из Новосибирска уже отправилась первая группа новобранцев для прохождения службы в воинских частях в Крыму. Представители министерства обороны подчёркивают, что обеспечение безопасности и комфорта призывников остаётся приоритетом на всех этапах следования.