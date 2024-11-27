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Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил морских пехотинцев Вооруженных сил России с профессиональным праздником, отметив их огромный вклад в разгром врага в зоне проведения специальной военной операции и освобождении земель.

Источник: РИА "Новости"

«Морпехи стали настоящим ужасом для противника, они успешно выполняют боевые задачи, в том числе на самых сложных участках. Наш президент отметил героизм бойцов 810-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота», — написал он в своем Telegram-канале.

Аксенов пожелал военнослужащим крепкого здоровья, надежного тыла и новых успехов в служении России.

День морской пехоты — профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации. Отмечается ежегодно 27 ноября в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 433 от 19 декабря 1995 года. Праздник установлен в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 16 (27) ноября 1705 года.

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