Аксенов рассказал об успехах крымских морпехов

День морской пехоты — профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных и гражданского персонала Российской Федерации. Отмечается ежегодно 27 ноября в соответствии с приказом Главнокомандующего ВМФ Российской Федерации № 433 от 19 декабря 1995 года. Праздник установлен в память Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», изданного 16 (27) ноября 1705 года.