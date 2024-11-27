Вячеслав Федорищев рассказал о концепции развития «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал про новую концепцию развития футбольного клуба «Крылья Советов». Это произошло вскоре после того, как глава региона сообщил о том, что команда должна преступникам 36 миллионов рублей и призвал бороться за чистый спорт.
— Мы сегодня согласовали стратегию, там пять пунктов, — заявил Вячеслав Федорищев журналистам.
Среди этих пунктов — требование к месту в турнирной таблице: не ниже восьмого. В команде должно быть не менее трех местных, самарских футболистов, а посещаемость должна вырасти до 30 тысяч человек. Также стоит задача по снижению бюджетных средств у профессиональных спортивных клубов. В частности, у «Крыльев Советов» их долю хотят снизить до 20%. Губернатор Самарской области заявил, что готов взять ответственность за последствия, которые могут ждать команду после его громкого заявления о коррупции.