Вячеслав Федорищев рассказал о концепции развития «Крыльев Советов»

Среди этих пунктов — требование к месту в турнирной таблице: не ниже восьмого. В команде должно быть не менее трех местных, самарских футболистов, а посещаемость должна вырасти до 30 тысяч человек. Также стоит задача по снижению бюджетных средств у профессиональных спортивных клубов. В частности, у «Крыльев Советов» их долю хотят снизить до 20%. Губернатор Самарской области заявил, что готов взять ответственность за последствия, которые могут ждать команду после его громкого заявления о коррупции.