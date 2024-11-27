Глава Генштаба Беларуси сказал, как в кулуарах в шутку расшифровывают аббревиатуру НАТО

— No Actions Talks Only, никаких акций, только разговоры. Поэтому дай бог, чтобы они что-то могли и умели делать. Ведь даже то оружие, которое они отдают Украине, не сильно-то себя и зарекомендовало, — сказал глава Генштаба Беларуси, говоря о Североатлантическом альянсе.