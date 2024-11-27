Глава Генштаба Беларуси сказал, как в кулуарах в шутку расшифровывают аббревиатуру НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Павел Муравейко у интервью sb.by рассказал, как в кулуарах в шутку расшифровывают аббревиатуру НАТО.
— No Actions Talks Only, никаких акций, только разговоры. Поэтому дай бог, чтобы они что-то могли и умели делать. Ведь даже то оружие, которое они отдают Украине, не сильно-то себя и зарекомендовало, — сказал глава Генштаба Беларуси, говоря о Североатлантическом альянсе.
Также начальник Генштаба Беларуси Муравейко назвал российскую армию самой сильной в мире и высказался о запуске нового российского оружия «Орешник».
Тем временем стало известно, что новоселы в Беларуси будут оплачивать вывоз мусора после ремонта с 1 декабря 2024-го. А белорусский врач назвал орган, который поражает черная плесень, живущая в доме.
Кроме того, судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире.