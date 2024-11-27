«Первый раз слышу»: Жога рассказал, как узнал о назначении уральским полпредом

«Впервые я узнал об этой перспективе от журналистов. Мне написали, что ходят слухи, есть такая информация. Я как раз был в Пятигорске на одном из модулей обучения по РАНХиГСу. Я на тот момент действительно не обладал информацией, и ответил “первый раз слышу”, — сказал уральский полпред в интервью ТАСС.