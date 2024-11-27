AFP узнало о готовности «Хамаса» заключить перемирие с Израилем

Военно-политический кабинет Израиля накануне, 26 ноября, одобрил план прекращения огня в Ливане. Президент США Джо Байден объявил, что план предусматривает восстановление силами Ливана контроля над своей территорией в течение 60 дней. Израиль ведет операцию по уничтожению инфраструктуры «Хезболлы» с сентября, в начале октября началась сухопутная операция. Война с «Хамасом» продолжается с октября 2023 года.