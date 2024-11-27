Тарифы на коммуналку и размеры налогов: Семь главных вопросов о влиянии объединения Кстова и Нижнего Новгорода на жизнь горожан

— И в Нижнем Новгороде, и в Кстове действуют одинаковые налоговые ставки и на имущество физических лиц, и по земельному налогу. При этом сумма налога зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения. По закону, такая переоценка кадастровой стоимости проводится не чаще, чем раз в три года, но и не реже, чем раз в пять лет.