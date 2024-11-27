Тарифы на коммуналку и размеры налогов: Семь главных вопросов о влиянии объединения Кстова и Нижнего Новгорода на жизнь горожан

Вот уже несколько дней в Нижегородской области активно обсуждается объединение Нижнего Новгорода и Кстовского муниципального округа. Накануне депутаты Кстовского округа одобрили эту инициативу. Теперь это же предложение должны рассмотреть депутаты думы Нижнего Новгорода. Между тем, многие жители восприняли эту идею без энтузиазма — кто-то опасается повышения тарифов, кто-то — необходимости переоформления документов, а кто-то — сокращений на работе. Стоит ли всего этого опасаться, рассказал глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов.
По словам главы Кстовского округа, инициативу об объединении Кстовского муниципального округа и Нижнего Новгорода он выдвинул не случайно. Главная причина — это увеличение округа. За последние годы в него переехали десятки тысяч человек, появились новые жилые комплексы — Анкудиновский парк, Савин-парк. Плотно застраиваются и деревни — Крутая, Опалиха, Ельня, Елховка, Ройка, Селекция… Однако при этом бюджетные доходы практически не растут, так как жители всех этих новых комплексов работают в Нижнем Новгороде.
— При росте числа жителей и нагрузки на всю инфраструктуру, мы не имеем достаточного бюджета, чтобы своими силами развивать округ, — объясняет Иван Уланов. — Объединение территории с Нижним Новгородом упрощает решение этой проблемы.
По мнению чиновника, эта мера повлияет на развитие инфраструктуры и повысит инвестиционно-промышленный потенциал региона. В результате преобразования будет создан единый бюджет, который будет учитывать интересы всех территорий. При этом, по его словам, негативных последствий жителям ждать не стоит.
— Нужно ли переоформлять личные документы и документы на недвижимость?
— Переоформление документов не потребуется. Это может потребоваться только при совершении каких-либо сделок с недвижимостью.
— Вырастет ли налог на землю и на жилье, увеличится ли их кадастровая стоимость?
— И в Нижнем Новгороде, и в Кстове действуют одинаковые налоговые ставки и на имущество физических лиц, и по земельному налогу. При этом сумма налога зависит от кадастровой стоимости объекта налогообложения. По закону, такая переоценка кадастровой стоимости проводится не чаще, чем раз в три года, но и не реже, чем раз в пять лет.
— Вырастет ли транспортный налог и стоимость ОСАГО?
— Не вырастет. Ставка транспортного налога едина на всю область. Коэффициенты страховых тарифов установлены в городе Нижний Новгород — 1,64, в Кстово — 1,16, в прочих населенных пунктах — 1. Населенные пункты, входящие в состав Кстовского муниципального округа, не изменят свой статус, поэтому коэффициенты останутся прежними.
— Вырастут ли тарифы на электричество и другие услуги ЖКХ?
— Роста цен на коммунальные услуги не будет. Электроэнергия в Кстовском округе и в Нижнем Новгороде стоит по 4,87 рубля за квт/час по социальной норме, и 7,86 рублей — сверх нормы. Аналогично и с ценами на газ. А вот цены за воду и отопление в Кстове дороже.
— Сохранятся ли льготы и тарифы сельской местности?
— Да, всё сохранится. При объединении категории населенных пунктов, входящих в Кстовский округ. Сельские населенные пункты так и останутся сельскими, а городские территории — городскими. А значит, сельские льготы продолжат действовать.
— Изменится ли закрепление жителей за социальными учреждениями?
— Все учреждения соцзащиты, больницы, школы, детсады и остальные организации продолжат работать в прежнем режиме. И население будет ходить в те же школы, детсады и ЦРБ.
— Изменится ли стоимость проезда и расписание общественного транспорта?
— Перевозчики работают по нерегулируемым тарифам, поэтому стоимость проезда устанавливают сами, исходя из экономической целесообразности. После объединения большого изменения пассажиропотока не ожидается, так что стоимость и расписание останутся прежними.