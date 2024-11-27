Эксперт: Россия вновь ударит «Орешником» в ответ на атаки ATACMS

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о российском ответе на обстрел Украиной 19 ноября объектов в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow. 21 ноября ВС России ударили по крупному военно-промышленному комплексу в Днепропетровске с помощью новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник».