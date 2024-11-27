Эксперт: Россия вновь ударит «Орешником» в ответ на атаки ATACMS

Украинская сторона за последние несколько дней дважды использовала дальнобойное оружие для ударов по Курской области. В Минобороны РФ заявили о подготовке ответа.
Андрей Кошкин считает, что целями российской армии станут объекты энергетики и военной инфраструктуры, а также логистические центры, обеспечивающие Вооруженные силы Украины оружием и техникой.
«Главной задачей этих ударов станет снижение боевого потенциала украинской армии», — рассказал Кошкин «Инфо 24».
Эксперт предположил, что ответ с российской стороны может быть произведен с применением новейшей баллистической ракеты средней дальности.
«Я не исключаю, что в ходе ответных действий российская армия может повторно применить ракету “Орешник” в обычном снаряжении», — подчеркнул Кошкин.
Эксперт добавил, что удары ВС РФ могут также наноситься с использованием крылатых и баллистических ракет, возможно применение ударных БПЛА.
26 ноября Министерство обороны России сообщило об ударе пятью ракетами ATACMS по российскому военному объекту в селе Лотаревка Курской области. Атаку зафиксировали 23 ноября. Три ракеты были уничтожены. Еще один удар с использованием ракет ATACMS ВСУ произвели 25 ноября. Целью украинской стороны стал аэродром Курск-Восточный.
Минобороны предупредило об ответных действиях.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о российском ответе на обстрел Украиной 19 ноября объектов в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow. 21 ноября ВС России ударили по крупному военно-промышленному комплексу в Днепропетровске с помощью новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник».