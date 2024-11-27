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Эксперт: Россия вновь ударит «Орешником» в ответ на атаки ATACMS

Вооруженные силы России могут еще раз использовать «Орешник» после очередного обстрела Курской области дальнобойными ракетами ATACMS. С таким предположением выступил военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Украинская сторона за последние несколько дней дважды использовала дальнобойное оружие для ударов по Курской области. В Минобороны РФ заявили о подготовке ответа.

Андрей Кошкин считает, что целями российской армии станут объекты энергетики и военной инфраструктуры, а также логистические центры, обеспечивающие Вооруженные силы Украины оружием и техникой.

«Главной задачей этих ударов станет снижение боевого потенциала украинской армии», — рассказал Кошкин «Инфо 24».

Эксперт предположил, что ответ с российской стороны может быть произведен с применением новейшей баллистической ракеты средней дальности.

«Я не исключаю, что в ходе ответных действий российская армия может повторно применить ракету “Орешник” в обычном снаряжении», — подчеркнул Кошкин.

Эксперт добавил, что удары ВС РФ могут также наноситься с использованием крылатых и баллистических ракет, возможно применение ударных БПЛА.

26 ноября Министерство обороны России сообщило об ударе пятью ракетами ATACMS по российскому военному объекту в селе Лотаревка Курской области. Атаку зафиксировали 23 ноября. Три ракеты были уничтожены. Еще один удар с использованием ракет ATACMS ВСУ произвели 25 ноября. Целью украинской стороны стал аэродром Курск-Восточный.

Минобороны предупредило об ответных действиях.

Представитель Пентагона Патрик Райдер 26 ноября заявил, что США разрешило Киеву использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал о российском ответе на обстрел Украиной 19 ноября объектов в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow. 21 ноября ВС России ударили по крупному военно-промышленному комплексу в Днепропетровске с помощью новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник».