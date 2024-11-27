Полпред в УрФО Артем Жога рассказал о своих увлечениях и любимой еде

«Я считаю, что спорт — это важная часть здорового образа жизни. Сегодня я решил вместо обеда пойти в спортзал. Это помогает мне поддерживать физическую форму и сохранять бодрость духа», — рассказал Жога в интервью ТАСС.
Политик также сообщил, что поставил себе цель — делать столько приседаний, сколько ему лет. Поэтому каждое утро он выполняет 50 приседаний. А через день добавляет к ним еще 50−70 отжиманий. Если у него не получается сделать зарядку утром из-за плотного рабочего графика, он старается наверстать упущенное вечером, пишет «ФедералПресс».
Кроме того, Артем Жога увлекается приготовлением пищи. Он предпочитает готовить блюда из рыбы и морепродуктов. Также он любит мотоциклы. Артем Жога рассказал, что каждую неделю он отправляет букет цветов своей дочери Милане, которая учится на юридическом факультете. Он призвал отцов чаще дарить цветы своим дочерям.
Напомним, что о назначении нового уральского полпреда президента стало известно 3 октября. В ночь на 4 октября Артем Жога прилетел в Екатеринбург. Затем новый полпред встретился с губернаторами Уральского федерального округа и посетил строительный форум 100+ Technobuild. После этого Жога начал знакомство с регионами УрФО.