Полпред в УрФО Артем Жога рассказал о своих увлечениях и любимой еде

Политик также сообщил, что поставил себе цель — делать столько приседаний, сколько ему лет. Поэтому каждое утро он выполняет 50 приседаний. А через день добавляет к ним еще 50−70 отжиманий. Если у него не получается сделать зарядку утром из-за плотного рабочего графика, он старается наверстать упущенное вечером, пишет «ФедералПресс».