Мирзиёев: Мы должны уделять особое внимание транспортным артериям

Речь шла о преобразованиях в сфере как с точки зрения экономической эффективности, так и удобства для населения. Так, в составе акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» создали 6 самостоятельных предприятий. Закупили 1 200 новых грузовых вагонов, а время перевозки грузов по внутренним направлениям сократили вдвое.
В результате цифровизации процесс заказа вагона уменьшился с 7 этапов до 3, а время на его выполнение сократилось с 72 часов до 12-ти. Пропускная способность поездов вокруг Ташкента увеличилась на 30%. Акционерное общество, ранее работавшее с убытками, в этом году выходит на прибыль в размере 30 млрд.
Число авиарейсов в системе «Uzbekistan Airways» увеличилось на 25%. На внутренние маршруты направили 8 новых самолетов, а количество внутренних рейсов выросло в 2,5 раза. Доля национальной авиакомпании в международных перевозках Центральной Азии достигла 20%. Ожидают, что годовой пассажиропоток превысит 6 млн человек.
«Uzbekistan Airports» обслуживает самолеты, грузы и пассажиров. Привлечение частного сектора к управлению аэропортами дает положительные результаты. Рейсы в Узбекистан выполняют 44 авиакомпании мира. В этом году объемы грузоперевозок через аэропорты ожидаются с ростом на 22%.
При этом, важным является диверсификация маршрутов, ускорение перевозок и снижение себестоимости транспортных услуг.
«Экономика и внешнеторговые связи нашей страны с каждым годом развиваются, растут доходы населения и туристический потенциал регионов. Мы поставили перед собой цель довести объем валового внутреннего продукта до 200 миллиардов долларов к 2030 году. Поэтому мы должны уделять особое внимание транспортным артериям».
Для этого создают необходимые организационно-правовые условия. До настоящего времени железнодорожная сфера регулировалась законом, принятым еще 25 лет назад. Подчеркнуто, что подписанный Закон «О железнодорожном транспорте» в новой редакции открывает широкие возможности для привлечения частных компаний и инвестиций, а также для развития инфраструктуры.
Глава республики отметил, что теперь руководителям отрасли необходимо кардинально изменить методы работы и подходы для достижения результатов. В первую очередь следует ускорить трансформацию сферы, качественно реализовать проекты строительства и модернизации. Среди важнейших задач — получение международного кредитного рейтинга, привлечение средств без государственной гарантии и эффективное использование инвестиций.
Воздушное сообщение Узбекистана еще не достигло уровня, удовлетворяющего население. Задерживается получение международного рейтинга и выход на внешний финансовый рынок. В результате высокая себестоимость услуг не позволяет существенно снизить стоимость авиабилетов. Мероприятия по сокращению расходов реализуют медленно.
В связи с этим президент поставил задачу разработать конкретную программу и дорожную карту по трансформации с привлечением консалтинговой компании.
«Главное в системе “Uzbekistan Airports” — увеличение объема предоставляемых услуг и расширение частного партнерства. После передачи аэропорта Самарканда в частное управление количество рейсов и пассажиров увеличилось в 5 раз. Теперь аналогичные задачи стоят перед аэропортами Намангана, Андижана, Бухары и Ургенча. До конца года планируется удвоить количество дополнительных услуг в аэропортах и увеличить доходы на 25 процентов».
Кроме того, определены меры по привлечению независимых ресурсов с международного рынка и полному использованию терминала аэропорта Навои.
Глава республики дал поручения по ускорению цифровизации в трех компаниях, пересмотру планов развития и повышению экономической эффективности.