Мирзиёев: Мы должны уделять особое внимание транспортным артериям

В результате цифровизации процесс заказа вагона уменьшился с 7 этапов до 3, а время на его выполнение сократилось с 72 часов до 12-ти. Пропускная способность поездов вокруг Ташкента увеличилась на 30%. Акционерное общество, ранее работавшее с убытками, в этом году выходит на прибыль в размере 30 млрд.