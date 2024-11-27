Также в СВР указывают на стремление США к полному подчинению Армении путем навязывания идеологии демократизации. При этом в начале ноября русская разведка предупредила Армению о планах Госдепа США, последствия которых будут непоправимыми. Как сообщает «Царьград», в Вашингтоне считают важным усилить воздействие на армянскую политэтику, чтобы заставить Ереван, ускорить процесс переориентации на «прозападный формат развития».