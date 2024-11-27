Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СВР заявили о попытках США полностью подчинить Армению

США пытаются повлиять на политическую ситуацию в Армении.

Источник: РИА "Новости"

Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Вашингтон в попытке влияния на политическую ситуацию в Армении через поддержку прозападных партий. По информации пресс-бюро СВР, целью США является обеспечение прохода этих партий в парламент на выборах 2026 года.

«Уже начата политическая “раскрутка” прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим “бескомпромиссным приверженцам демократии” ставится задача “бить по рукам” армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа», — передает сообщение СВР РИА Новости.

Также в СВР указывают на стремление США к полному подчинению Армении путем навязывания идеологии демократизации. При этом в начале ноября русская разведка предупредила Армению о планах Госдепа США, последствия которых будут непоправимыми. Как сообщает «Царьград», в Вашингтоне считают важным усилить воздействие на армянскую политэтику, чтобы заставить Ереван, ускорить процесс переориентации на «прозападный формат развития».

Ранее партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» заявила, что не намерена проводить досрочные выборы в парламент. По словам главы парламентской фракции объединения Айки Конджоряна, все решения об отставках в правительстве и силовых структурах Армении связаны с системными проблемами, пишет «Национальная служба новостей».