Служба внешней разведки (СВР) России обвинила Вашингтон в попытке влияния на политическую ситуацию в Армении через поддержку прозападных партий. По информации пресс-бюро СВР, целью США является обеспечение прохода этих партий в парламент на выборах 2026 года.
«Уже начата политическая “раскрутка” прозападных партий с целью обеспечить их прохождение в парламент на выборах в 2026 году. Этим “бескомпромиссным приверженцам демократии” ставится задача “бить по рукам” армянскую исполнительную власть, если та по примеру правительства соседней Грузии вознамерится отдавать приоритет объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа», — передает сообщение СВР РИА Новости.
Также в СВР указывают на стремление США к полному подчинению Армении путем навязывания идеологии демократизации. При этом в начале ноября русская разведка предупредила Армению о планах Госдепа США, последствия которых будут непоправимыми. Как сообщает «Царьград», в Вашингтоне считают важным усилить воздействие на армянскую политэтику, чтобы заставить Ереван, ускорить процесс переориентации на «прозападный формат развития».
Ранее партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» заявила, что не намерена проводить досрочные выборы в парламент. По словам главы парламентской фракции объединения Айки Конджоряна, все решения об отставках в правительстве и силовых структурах Армении связаны с системными проблемами, пишет «Национальная служба новостей».